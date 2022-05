Uit een nieuw bericht op Exputer van insider Tom Henderson blijkt dat EA zes racetitels tegelijkertijd aan het ontwikkelen is. Zo is Criterion Games bezig met de Need for Speed-franchise en ook zal er in de nabije toekomst een mobiele Need for Speed-game verschijnen.

Codemasters Birmingham richt zich dan weer volledig op de Formule 1-serie. Terwijl F1 22 er aan zit te komen, lees hier onze preview, zou er al gewerkt worden aan F1 23.Deze game zal een echte ‘next-gen’ titel moeten worden.

Verder wordt er ook gewerkt aan de jaarlijkse rallytitel WRC, waarbij Codemasters over de licentie beschikt. Niet te verwarren dus met de games van Nacon. Tot slot zou ook Project CARS 4 in ontwikkeling zijn en deze game zou terugkeren naar zijn roots, namelijk een simulatie racer in plaats van de hybride-versie die Project CARS 3 toch wel was. De vierde iteratie zou ergens in 2024 moeten verschijnen.

Of het klopt is onbekend, aangezien er officieel nagenoeg niets bekend is gemaakt.