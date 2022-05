De ontwikkelaar Tencent zou al geruime tijd aan een mobiele Need for Speed werken, maar officieel heeft EA nog niet echt iets aangekondigd of gedeeld. Toch ziet het er naar uit dat men al behoorlijk opgeschoten is met de ontwikkeling, want er is een video met gameplaybeelden op Reddit gelekt.

Het zou hier om een open wereld versie van Need for Speed Mobile gaan, die draait op de Unreal Engine 4. De open wereld zou gebaseerd zijn op die van Need for Speed Heat, aangepast voor de nieuwe platformen, maar dit is niet officieel bevestigd.

De beelden zijn afkomstig uit een test en gezien er een watermerk in de beelden zit, klinkt dat plausibel. Op basis van eigen ervaring kunnen we melden dat veel digitale presentaties/hands-on demo’s tegenwoordig van een dergelijke stijl watermerken zijn voorzien.