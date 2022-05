Preview | F1 22 – Codemasters brengt ons al jaren de Formule 1-games, die erg gewaardeerd worden. Het is immers een ontwikkelaar bij uitstek die met de materie overweg kan en voor liefhebbers is dit dé manier om de sport thuis te ervaren op een interactieve wijze. Ook voor dit jaar staat er natuurlijk een nieuwe telg op het programma, ditmaal F1 22 genoemd, lekker kort dus. Deze game verschijnt op 1 juli en recent woonden we een presentatie van de game bij en tevens konden we met een vroege versie aan de slag. Nu is het moment daar om de eerste informatie te mogen delen, dus laten we snel door alles heen racen.

Jouw lifestyle

Vorig jaar was Braking Point dé grote nieuwe toevoeging, waarin we op een Netflix manier á la Drive to Survive de sport vanuit de ogen van een opkomende coureur konden ervaren. Een interessante toevoeging die ondanks het wat clichématige verhaal best goed in de smaak viel. Of anders gezegd, het was de moeite waard. Dit jaar zit deze modus echter niet in de game, omdat het Codemasters twee jaar heeft gekost Braking Point te maken. In een jaar tijd een nieuw verhaal helemaal uitwerken is teveel gevraagd, dus we zullen het nu zonder een verhalende modus moeten doen. Maar dat betekent niet dat de game zonder vernieuwing zit. Ditmaal krijgen we als nieuwe feature namelijk ‘F1 Life’ en dit is een gedeelte in de game waar je jouw Formule 1-lifestyle kunt showen.

De Formule 1 is natuurlijk veel meer dan alleen racen op circuits. De coureurs worden steeds meer als echte sterren gepresenteerd en daar hoort ook de nodige glitter & glamour bij. Coureurs dragen de hipste kleding, beschikken over mooie woningen, rijden in de duurste auto’s en ga zo maar door. Dat tracht Codemasters nu te vertalen naar de game onder de noemer F1 Life en daarin zien we dat soort elementen terugkeren. Zie het als een persoonlijke hub, waarmee jij jouw stempel op de game kunt drukken. Zo tref je in jouw persoonlijke ruimte een kamer aan waar alle behaalde trofeeën zijn uitgestald, wat dus het succes van jou als coureur aanduidt.

Daarnaast kun je vanuit jouw hub ook gemakkelijk naar de multiplayer overstappen en direct gaan racen, maar het biedt tevens de mogelijkheid om andere spelers te bekijken. Je kunt je namelijk geheel naar eigen smaak aankleden en je stijl customizen en dat wil je natuurlijk aan anderen laten zien. Dit beperkt zich ook niet tot enkel je outfit voor het racen, maar ook je casual voorkomen. Daar stopt het niet, want je kunt zelfs je eigen ruimte inrichten met bijpassende meubels en er is een heuse garage aanwezig waar je jouw supercars kunt stallen. Dat laatste komt trouwens met een leuke gameplay feature: Pirelli Hot Lap events.

Tijdens een raceweekend gebeurt het vaak dat celebrities een rondje met een coureur in een supercar over het circuit gaan. Naargelang je de game meer speelt, zul je nieuwe supercars unlocken en het kan zijn dat Pirelli je vraagt om zo’n hot lap te doen. Zo kun je rondjes maken op een andere manier dan alleen in Formule 1- of 2-auto’s, wat dus meer dynamiek aan een raceweekend geeft. Om dat nog wat verder uit te breiden, voorziet Codemasters je ook in specifieke extra ervaringen en uitdagingen die met deze supercars gemoeid zijn. Dit alles dient weer ter afwisseling op het serieuze racen om het kampioenschap, waardoor een raceweekend als het ware nog meer natuurgetrouw aanvoelt. Overigens kun je met de verzamelde supercars ook deelnemen aan time trials, drift races, autocross en duels tussen rivalen. Kortom, het is een significante toevoeging aan de game.

Veel kleine verbeteringen

Codemasters heeft het afgelopen jaar de focus gelegd op het fundament van de Formule 1 en dat waar mogelijk verder uitgebreid of verbeterd. Zodoende komt F1 22 met een waslijst aan aanpassingen die de Formule 1-ervaring meer natuurgetrouw moeten maken. Vanzelfsprekend is de game voorzien van de nieuwste auto’s en de regels zijn geheel overgenomen, zodat het één op één een kopie is van de werkelijkheid. In tegenstelling tot vorig jaar worden de nieuwe circuits ook niet achteraf toegevoegd, maar zijn ze gelijk beschikbaar. Dus Miami zit vanaf de release van de game inbegrepen en ook de aanpassingen op de circuits in Abu Dhabi en Australië zijn al doorgevoerd. Hierdoor voelen bepaalde toevoegingen niet langer aan als mosterd na de maaltijd, wat een fijn gegeven is.

Belangrijker nog zijn de technische verbeteringen en daarvoor zet Codemasters meer in op zowel authenticiteit als toegankelijkheid. De authenticiteit zien we terug in een beter handling model, meerdere ontwikkelmogelijkheden qua updates, alsook hoe jij als teambaas met je team omgaat. Zo is het ontwikkelen van nieuwe onderdelen belangrijk, maar dit kan natuurlijk falen. Normaliter kan je dat gewoon laten voor wat het is, maar ditmaal zul je hier extra goed op moeten letten, want als je daar te weinig aandacht aan besteed kan dit op langere termijn tegen je gaan werken. Meer dan voorheen het geval was, maar de details in hoe precies moeten we nog even afwachten. Dit is dan de technische kant van de garage, maar ook tijdens het rijden zul je verbeteringen aantreffen.

Een van de belangrijkste toevoegingen is dat je na de formatieronde zelf je auto op de juiste plek kan positioneren, wat je net wat meer vrijheid geeft om een tactische plaatsing te bepalen. Nu zul je altijd op de streep stil moeten staan, maar je kan kiezen of je iets meer naar links, rechts of bijvoorbeeld ietwat schuin staat. Daar geen zin in? Dan kan je dat ook de game laten doen. Idem dito voor pitstops, maar als je daar meer uit wilt halen qua ervaring, zul je nu te maken krijgen met een nieuwe mechaniek om de auto in de ruimte te parkeren. Als je een fout maakt, dan zal je team boos worden en dat kost meer tijd. Daarbij geldt ook dat andere teams eveneens fouten kunnen maken, waardoor pitstops een belangrijker onderdeel worden van de ervaring, zoals we dat in werkelijkheid ook zien.

Oefenen op een betere manier

De oefenprogramma’s die je in de Formule 1-games ziet zijn door de jaren heen uitgebreid en voorzien van meer diepgang. Codemasters doet er nu een schepje bovenop door op de baan meer informatie te geven qua remzones, gaszones, enzovoort. Dit is vooral met het oog op toegankelijkheid, zodat nieuwe spelers tijdens een oefenprogramma beter doorkrijgen wat de bedoeling is. Maar ook ervaren spelers kunnen op deze manier net wat meer uit hun oefeningen halen en dat maakt dat het wat gemakkelijker zou kunnen worden. Tegelijkertijd dient het ook als leermiddel om beter te duiden wat je precies doet en waarvoor het bedoeld is.

En in het kader van toegankelijkheid is er ook de nodige aandacht uitgegaan naar de AI. Hierin is een tweedeling te zien. Zo heb je de adaptieve AI die harder gaat pushen als je voor ligt, waarbij ze agressiever het wiel-aan-wiel gevecht met je opzoeken. Dit moet voor meer spanning zorgen gedurende een race, wat wel aansluit op het gegeven dat verschillende teams momenteel erg aan elkaar gewaagd zijn. Voor nieuwkomers is er ook een AI stand die wat meer terughoudend functioneert. Dit wil zeggen dat als je wat achter ligt, dat de AI een beetje gas terugneemt. Hierdoor kan je als beginnend speler de Formule 1-ervaring in de game beter leren kennen, want telkens zoek gereden worden is niet echt leuk. Notie

Wat je ervan verwacht

Tot slot hebben we nog wat kleinere details die eveneens genoemd werden in de presentatie, zo is bijvoorbeeld Marc Priestley ingeschakeld voor de rol als persoonlijke engineer. Je zult hem nu dus over de radio horen en de opnames zijn ook gedaan met een headset die in de sport gebruikt wordt. Dit zorgt dus voor net dat beetje extra authenticiteit, wat leuk is voor de diehard liefhebbers van de sport. En wat authenticiteit betreft, de sprintraces maken nu natuurlijk ook deel uit van de game. In je carrière tref je ze enkel op de momenten zoals in werkelijkheid ook het geval is, maar als je een los Grand Prix-weekend opzet, dan kan je daar eveneens de sprintstructuur op toepassen. En tot slot zal de Formule 2 niet ontbreken, weet echter wel dat Codemasters het huidige seizoen pas na de release via een update zal toevoegen.

Er zit dus weer genoeg in F1 22 wat de game interessant maakt om in de gaten te blijven houden. En daar kunnen we nog een schep bovenop doen, gezien we de game ook even hebben kunnen spelen. Zo is Miami een uitstekend circuit, dat erg tof is om op te racen in de game. Ook de gameplay voelt qua besturing en geluid net ietsje anders aan, zij het wel een minimaal verschil tegenover wat we al gewend waren. Dat zit dus wel goed, maar we moeten wel een opmerking plaatsen bij de visuele kwaliteit. Zo speelden we de game op de hoogste setting op pc, maar het is grafisch allemaal wat standaard aan het worden. Ofwel, het staat stil daar waar we andere games wel stappen vooruit zien maken. De circuits ogen mooi en netjes, maar als je net uit Gran Turismo 7 komt zetten is het toch wel een flinke stap terug. Erger zijn wat dat betreft de animaties van de coureurs, engineers en andere zaken in de tussenfilmpjes, dat is anno 2022 simpelweg te gedateerd te noemen.

Voorlopige conclusie

Codemasters is al jaren de ontwikkelaar van de Formule 1-games en dat betekent dat je van te voren eigenlijk al wel weet dat het goed zit. Dat is nu niet anders, want F1 22 belooft weer een uitstekende racegame te worden. De vernieuwingen en verbeteringen geven de game het stukje meerwaarde dat het goed kan gebruiken, want het moet de authenticiteit van de sport nog beter benaderen. F1 Life is een interessante toevoeging, maar gezien we daar nog niet mee aan de slag zijn gegaan is het voor nu afwachten hoe het in de praktijk uitpakt. Het klinkt in ieder geval als een mooie vervanger van Braking Point. Tot slot wat betreft de gameplay, dat voelt net een tikkeltje anders – vanwege de nieuwe auto’s – aan, maar wel erg vertrouwd. Grafisch is het echter wel tijd om een stap vooruit te maken, want daarin blijft de game een beetje hangen. Maar wie weet wat F1 22 ons visueel begin juli voorschotelt. Kortom, we zijn benieuwd naar het eindproduct en over minder dan twee maanden is het zover.