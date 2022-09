Max Verstappen behoort tot de absolute top van de Formule 1. Daarom kreeg de enkelvoudig wereldkampioen vlak voor de release van F1 22 een rating toegekend van 9.4. Met die score staat hij gelijk aan Lewis Hamilton, die eveneens een 9.4 als rating kreeg.

De uitstekende prestaties van de Nederlander zijn sindsdien niet onopgemerkt gebleven en dit heeft nu voor een stijging van zijn rating gezorgd. Codemasters heeft zijn rating via een update namelijk van 9.4 naar 9.6 gebracht. Ook Zhou Guanyu ziet een stijging, zijn rating is van 7.0 naar maar liefst 7.8 omhoog gegaan.

De andere coureurs zitten vooralsnog op de rating die ze bij aanvang toebedeeld hebben gekregen. Dit is overigens niet het enige, want Codemasters heeft ook nog wat nieuwe items aan de game toegevoegd, waaronder de nieuwe McLaren Racing-livery die is ontworpen om te gebruiken tijdens de Grands Prix van Singapore en Japan.

Let wel, deze livery komt pas beschikbaar vanaf 11 oktober.