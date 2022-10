Raceliefhebbers opgelet: indien je F1 22 nog geen kans gegeven zou hebben, dan kan je dat komend weekend helemaal gratis doen. De game zal immers van 20 tot 24 oktober gratis te spelen zijn op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Alle progressie die je boekt wordt behouden én er zal een speciale korting zijn voor degenen die de game uiteindelijk willen aanschaffen.

Tegelijk heeft de bekende McLaren-coureur Daniel Ricciardo een filmpje gemaakt waarin hij tips geeft aan de spelers over hoe ze het beste kunnen racen op het ‘Circuit of the Americas’, één van zijn favoriete circuits. Daarnaast zullen er ook een aantal op de VS-geïnspireerde in-game items gratis beschikbaar zijn.

Bekijk de video waarvan sprake hieronder.