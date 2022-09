Codemasters beloofde onlangs dat ze twee circuits aan F1 22 zouden toevoegen die niet op de kalender van dit jaar staan: Portimao en Shanghai International Circuit. Het eerste circuit is inmiddels al een paar weken in de game beschikbaar en nu is er een nieuwe update uitgebracht die ook het Chinese circuit aan de game toevoegt.

Daarnaast zal er wat cosmetische content worden toegevoegd in teken van Ferrari. Het gaat om tijdelijk beschikbare Giallo Modena-items, inclusief een Ferrari-livery. Deze livery is nu beschikbaar, de Giallo Modena items zullen vanaf 12 september gratis beschikbaar zijn.

In het kader van het Chinese Midherftsfestival, krijgen spelers de kans om deel te nemen aan een speciale challenge in het gratis weekly-event genaamd “A Bright Start to F1”. Spelers moeten Zhou Guanyu van Alfa Romeo zijn beste finish ooit bezorgen in de Formule 1 door zowel zijn jeugdheld Fernando Alonso als zijn teammaat Valtteri Bottas in te halen met nog zes ronden te gaan.