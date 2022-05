Er gaan al langere tijd geruchten dat er één of zelfs meerdere nieuwe Silent Hill-games in ontwikkeling zijn. Eerder deze week was daar plots de bekende leaker AestheticGamer, ook wel bekend als Dusk Golem. Deze persoon lekte meerdere screenshots van een nieuwe Silent Hill.

Daar is het niet bij gebleven, want de leaker heeft via Reddit nu opnieuw twee nieuwe screenshots gedeeld. De eerste nieuwe afbeelding toont een bed in een rommelige kamer en op de tweede nieuwe afbeeldingen is een dame met een bril te zien.

Vooral de vrouw met de bril zorgt op internet nu voor speculatie. Op Twitter merkt iemand namelijk op dat het vrouwelijke personage veel weg heeft van een motion capture actrice waar Hideo Kojima eerder mee samenwerkte. Een hoop speculatie en mysterie, dus laten we hopen dat we spoedig meer te weten te komen over de toekomst van Silent Hill.