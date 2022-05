De Finse ontwikkelaar Remedy Entertainment nam onlangs de tijd om te reflecteren op het voorbije fiscale jaar en op de huidige stand van zaken omtrent hun actuele projecten. Een verslag werd online gezet met vooral veel getalletjes, maar ook enkele interessante updates over de vooruitgang van hun games.

Ten eerste is er Alan Wake 2, waarvan de onthulling onlangs werd uitgesteld. Volgens Remedy is de game in volle productie, al is er wel nog heel wat werk aan de winkel. Een releasedatum in 2023 is nog steeds het plan.

Ten tweede werd ‘Codename Vanguard’ kort besproken: deze free-to-play coöpgame zal samen met Tencent uitgebracht worden en is momenteel in de ‘proof-of-concept’ fase. De ontwikkeling gaat vlot vooruit.

Daarnaast werden ook ‘Codename Condor’, een spin-off van Control, en ‘Codename Heron’, een grotere Control game, besproken. Die eerste verkeert momenteel ook in de ‘proof-of-concept’ fase, terwijl de tweede in de concept fase zit. De focus ligt momenteel op het ontwikkelen van technologieën die ook toekomstige Remedy games kunnen gebruiken.

Alles zou dus vlotjes verlopen achter de schermen van Remedy, hopelijk krijgen we snel ook meer concrete info over (releasedata van) hun projecten.