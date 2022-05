Alan Wake 2 is momenteel in ontwikkeling bij Remedy Entertainment en afgezien van de aankondiging hebben we nog weinig van de game vernomen. De ontwikkelaar gaf eerder wel aan dat we deze zomer een grote onthulling mogen verwachten, maar dit gaat niet langer door. De onthulling is namelijk uitgesteld.

Het team wil graag een goede demo laten zien. Gezien ze momenteel erg gefocust bezig zijn met de ontwikkeling van de game, wil Remedy Entertainment die focus niet onderbreken door het team te laten werken aan een demo van de game, die ze kunnen presenteren. Daarom stellen ze de onthulling nu uit naar een nader te bepalen datum.

Maar er is ook goed nieuws te melden, want Alan Wake Remastered is in de maak voor de Nintendo Switch en de bedoeling is dat deze uitgave in de herfst voor het platform van Nintendo verschijnt. Deze game bevat het origineel, samen met de twee uitbreidingen: The Signal en The Writer. Deze uitgave zal enkel digitaal verschijnen.