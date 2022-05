De in november aangekondigde cross-over brawler MultiVersus van Warner Bros. Games heeft een gloednieuwe trailer gekregen. Het bedrijf kondigt middels de trailer een open beta aan én introduceert drie nieuwe personages tot het bizarre roster van MultiVersus.

De trailer ziet al eerder aangekondigde personages terugkeren zoals Shaggy uit Scooby-Doo, Garnet van Stephen Universe, Batman, en meer van Warners diverse franchises. Dat is echter niet het enige, want Taz the Tasmanian Devil, Velma en The Iron Giant zullen met de release van het spel ook hun opwachting maken op het strijdveld.

Alhoewel er nog geen exacte datum bekend is voor de start van de open beta, weten we in ieder geval dat we in juli aan de slag kunnen. Wat we kunnen verwachten van de beta, zoals speelbare personages, maps en modi is ook nog niet bekend. Deze details mogen we dichterbij het begin van de open beta verwachten.

Voor de mensen die niet kunnen wachten om MultiVersus te spelen heeft WB Games ook een gesloten alpha test. De test zal actief zijn van 19 tot en met 29 mei. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je jezelf inschrijven voor de MultiVersus alpha test.

MultiVersus staat gepland voor een release later dit jaar en zal free-to-play zijn. Het spel komt uit op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kan de nieuwe trailer hieronder bekijken: