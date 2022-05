Take-Two Interactive liet vorig jaar augustus weten dat zij zes remasters/ports in de pijplijn hadden zitten voor het desbetreffende fiscale jaar. Het moederbedrijf van onder andere Rockstar Games en 2K Games meldt nu dat zij de komende jaren met nog meer van dit soort titels op de proppen zullen komen.

De remasters waar Take-Two Interactive vorig jaar over sprak zijn ondertussen al beschikbaar, waaronder: Kerbal Space Program voor de current-gen consoles en de remasters van Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas.

Take-Two wil dat daar voor april 2025 in ieder geval nog acht remasters, ports of remakes bij komen. Welke games dit zullen zijn werd nog even in het midden gelaten. Daarbuiten willen zij ook nog vierentwintig titels in belangrijke franchises uitbrengen en twintig mobiele spellen. Tevens staan er tien indies op stapel en zeven ‘mid core’ games, zoals de nieuwe Tales from the Borderlands.