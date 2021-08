De voorbije jaren zagen we een enorme opmars aan nieuwe uitgaven van oudere games, want waarom zou je nieuwe games maken als je ook gewoon bestaande games nog eens op de markt kan brengen? Take-Two Interactive lijkt nog niet klaar te zijn deze trend te breken, want uit een recente presentatie kunnen we afleiden dat ze dit fiscale jaar nog zes remasters of ports gepland hebben, waarvan er drie op heden nog niet zijn aangekondigd.

We zeggen remasters of ports, want de officiële beschrijving leest als ‘new iterations of previously released titles’. De precieze invulling van deze omschrijving is dus wat vaag. Wie weet betreft het zelfs remasters? Van de zes geplande projecten kennen we de identiteit van drie:

-GRAND THEFT AUTO V: EXPANDED AND ENHANCED FOR GEN 9 CONSOLES

(Rockstar Games)

-GRAND THEFT AUTO ONLINE – STANDALONE (Rockstar Games)

-KERBAL SPACE PROGRAM FOR GEN 9 CONSOLES (Private Division)

Wanneer de identiteit van de overige drie boven water komt, lees je het uiteraard hier!