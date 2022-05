De Poolse ontwikkelaar Techland bracht onlangs nog Dying Light 2 op de markt en is uiteraard van plan deze game nog te ondersteunen met heel wat extra content. Achter de schermen wordt echter ook al gewerkt aan een volgende project en daar is nu de eerste info over bekendgemaakt.

In een persbericht sprak Techland CEO Pawel Marchewka over een ‘onaangekondigde AAA open wereld actie-RPG’.

‘[…] our ambition is to introduce a brand new IP that is vastly different from what we have been doing for the past several years. We want to create a fully next-gen experience. A new fantasy epic set in a sprawling open world, fueled by the skills and experience we have gained as a team over the years, infused with new ideas, passion, and creativity. While we cannot share more details about this project now, we’re all truly invested in it and looking forward to showing it to gamers when the time is right.’