Het mag duidelijk zijn dat Vampire: The Masquerade – Swansong een meer dan prima titel is geworden. Het is dan ook logisch dat Nacon en Big Bad Wolf graag nog even pochen met hun creatie in deze launch trailer. Wij beoordeelden de game al met een prima cijfer en nu kan ook jij aan de slag met deze titel.

Swansong is in essentie een narratief avontuur met wat RPG-elementen er doorheen gemengd. Nu wij allemaal nog vol spanning zitten te wachten of Bloodlines 2 ooit het daglicht zal zien, is Swansong absoluut een meer dan prima zoethoudertje. Vampire: The Masquerade – Swansong is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc.