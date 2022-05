Sony werkt momenteel aan PlayStation VR2 en tegelijkertijd zijn verschillende ontwikkelaars bezig met games voor het platform. Wanneer de nieuwe VR-headset uitkomt is nog niet bekend, maar over het aantal games bij de release hoeven we ons geen zorgen te maken.

Tijdens een zakelijke presentatie heeft Sony namelijk aangegeven dat er bij de release meer dan 20 grote games beschikbaar zullen zijn. Hieronder vallen first-party games, maar ook geeft Sony een ‘aanzienlijke hoeveelheid’ geld uit om third-party content te laten maken voor het platform.

“Right now, there is a considerable amount of money being spent on partnerships with independent and other third-party developers to secure a considerable pipeline of attractive VR content at the launch of PlayStation VR2. That energy, that effort and that money will continue to grow as the installed base of PlayStation VR 2 headsets grows also.”