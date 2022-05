Dat Sony niet langer puur de focus legt op de PlayStation is al even duidelijk. Meerdere games hebben hun weg naar de pc gevonden en het ziet er niet naar uit dat het bedrijf daar snel mee zal gaan stoppen. Sterker nog, Sony heeft zichzelf zelfs als doel gesteld om het aanbod op andere platformen te intensiveren.

In een zakelijke presentatie heeft Jim Ryan, president van Sony Interactive Entertainment, aangegeven dat ze als doel hebben om tegen 2025 de helft van hun releases ook beschikbaar te hebben op pc en mobiel. Daarmee blijft er alsnog een fors deel over dat echt exclusief is voor de PlayStation 5, mochten daar zorgen over zijn.

De reden hierachter is dat Sony zichzelf tot een paar jaar terug heeft beperkt door hun content enkel op de PlayStation uit te brengen, wat slechts een klein deel van de totale markt is. Oftewel, door uit te breiden naar pc en mobiel, vergroten ze hun aanwezigheid en dat betekent in theorie meer omzet.

“PlayStation Studios historically has executed wonderfully in the delivery of a strong portfolio of narrative rich, graphically beautiful single-player games, but it’s certainly the case that we have restricted ourselves to a rather narrow portion of the gaming market.

By expanding to PC and mobile, and it must be said… also to live services, we have the opportunity to move from a situation of being present in a very narrow segment of the overall gaming software market, to being present pretty much everywhere.”