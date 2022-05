Sony heeft eerder deze week via een zakelijke presentatie te kennen gegeven dat er aan tv-shows gewerkt wordt die gebaseerd zijn op Horizon, God of War en Gran Turismo. Veel weten we niet over wat precies de bedoeling is, maar rond Gran Turismo is nu een nieuw detail opgedoken.

Volgens een bericht van Deadline betreft het een film en daarvoor willen Sony Pictures en PlayStation Productions Neill Blomkamp aantrekken, de regisseur van District 9. Het is onduidelijk hoever het project al gevorderd is, maar een grote naam als Blomkamp aantrekken is niet gek.

Ook is het de vraag wat voor film het dan precies wordt. Draait het om een sportieve documentaire gebaseerd op de wereldwijde Gran Turismo kampioenschappen? Of gaat het toch een film worden waarin het racen op zichzelf meer centraal staat? We gaan het vanzelf zien.