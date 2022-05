Er wordt gewerkt aan een tv-serie omtrent The Last of Us en ook Twisted Metal krijgt die behandeling. Daarnaast heeft Sony eerder dit jaar de Uncharted-film uitgebracht. Daaruit blijkt wel dat Sony steeds breder wil gaan met zijn IP’s wat betreft entertainmentvormen. Het mag zodoende geen verrassing zijn dat er gewerkt wordt aan tv-adapties van drie grote franchises.

In een zakelijke presentatie heeft Sony aangegeven dat Horizon, God of War en Gran Turismo een eigen tv-show zullen krijgen. De God of War show zal via Amazon Prime beschikbaar zijn, de Horizon show op Netflix en voor Gran Turismo is het nog afwachten. The Last of Us wordt dan weer via HBO uitgezonden, waardoor Sony dus met diverse partners samenwerkt en voor elke titel een ander platform kiest.

Veel meer dan dat het in de maak is weten we niet, dus het zal nog wel even duren vooraleer er meer informatie wordt vrijgegeven.