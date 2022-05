Sony PlayStation en Activision Blizzard hebben al jarenlang een samenwerking omtrent de Call of Duty-franchise. Dit wil zeggen dat de games altijd op PlayStation getoond worden, dat trailers van het PlayStation merk zijn voorzien en dat er wat exclusieve content in de games zit. Het leek er echter op dat de deal ten einde was gekomen, omdat de franchise niet genoemd werd bij een recente Sony presentatie.

Nieuwe informatie spreekt dat echter tegen, want het is gebleken op basis van datamining dat gamers op de PlayStation vervroegd toegang krijgen tot de beta van Call of Duty: Modern Warfare 2. Hoewel dat dus niet officieel is aangekondigd, komt het wel rechtstreeks uit Call of Duty: Vanguard. Dit maakt het dus geloofwaardig en industrie insider Tom Henderson doet er nu nog een schepje bovenop.

Hij is namelijk van mening dat de deal tussen Sony en Activision goed is voor nog drie games. Dit zouden dan Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2 en de volgende game van Treyarch zijn. Afgaande op de normale cyclus van releases, zou dit weer betekenen dat er niks zal veranderen tot pakweg 2024 of 2025. Dit is weer afhankelijk van wanneer de game van Treyarch uitkomt.

Microsoft is momenteel bezig met de overname van Activision Blizzard, maar zij hebben al aangegeven dat er niks zal veranderen aangaande bestaande deals. Het ziet er dus niet naar uit dat er op korte termijn veel zal veranderen en dat is natuurlijk goed nieuws. Wel kan het zo zijn dat Call of Duty-games vanaf volgend jaar direct bij Xbox Game Pass inbegrepen zitten, maar dat staat verder los van de deal met Sony.