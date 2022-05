De eerder aangekondigde Marvel MMO van EG7 werd vorige week helaas geannuleerd. Hoe het project er precies uit had gezien konden we toen niet vertellen, want er waren nooit beelden van het spel gedeeld, tot nu.

Ramiro Galan, één van de designers bij Pixelkings, heeft een aantal screenshots van het spel waar hij voor verantwoordelijk was online gezet. De screenshots tonen beelden van de karakter creatie. Volgens Galan lag de focus vooral op rijke en vibrante kleuren die inspiratie haalden uit de animatiefilm Spider-Man: Into the Spiderverse.

Alhoewel de MMO nooit meer het daglicht te zien zal krijgen, is het toch interessant om een idee te hebben van de richting die het spel op ging. Wat vind jij van de stijl van de geannuleerde Marvel MMO?