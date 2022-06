De lijst wordt alsmaar langer en langer voor de Twisted Metal tv-serie die nu al enige tijd geleden onthuld werd. Onlangs werd bekend dat de Canadese actrice Neve Campbell, bekend van Scream, de rol van Raven op zich zal nemen, gezien zij zich bij de inmiddels lange lijst van castleden voegde. Wederom is er een nieuwe naam bekendgemaakt en deze speelt een vrij iconische rol.

Stemacteur Will Arnett zal namelijk de stem van Sweet Tooth verzorgen. Het gaat hier dus om de iconische auto van de clown-achtige killer Needles Kane en niet de bestuurder zelf. Will Arnett is bekend van zijn rollen als Batman in de LEGO-films, BoJack Horseman, Ratatouille, Despicable Me en nog vele andere. Hij zal tevens als executive producer bij de tv-serie optreden.