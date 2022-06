Normaal gesproken zou volgende week de E3 plaatsvinden, maar die gaat dit jaar niet door. Ondanks dat komen uitgevers zelf wel met showcases en zo hebben we inmiddels State of Play gehad. Voor de komende week staan de Summer Game Fest en Microsoft & Bethesda showcases op het programma en ook zitten er nog andere shows aan te komen.

De volgende uitgever die nu een aankondiging heeft gedaan is Devolver Digital. Zij laten weten dat ze op 9 juni om 00.00 uur ’s nachts een showcase uitzenden: de Devolver Direct 2022 Edition. Deze show wordt gehost door niemand minder dan Suda51. De show zal zo’n 30 minuten duren en is te volgen via Twitch en YouTube.