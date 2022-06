Het is begin juni, traditioneel de tijd dat E3 normaal gesproken ieder jaar plaatsvond. Dat is dit jaar niet het geval, maar toch staan er deze weken diverse showcases gepland. Zo komt Microsoft over een week met de Xbox & Bethesda Games showcase, maar komende donderdag is ook al een livestream om in de agenda te zetten. Dan presenteert Geoff Keighley namelijk de Summer Game Fest showcase.

Tijdens die livestream kunnen we ongetwijfeld de nodige verrassingen verwachten, maar Keighley heeft nu ook alvast enkele games genoemd die we die avond sowieso te zien krijgen. Zo zal Activision van de partij zijn met Call of Duty: Modern Warfare II. Van die game staat voor woensdag 8 juni de grote onthulling gepland en een dag later zal de uitgever tijdens de Summer Game Fest showcase een “gameplay level” laten zien.

Verder is ook van The Callisto Protocol bevestigd dat we meer gaan zien tijdens de Summer Game Fest showcase. Eerder deze week werd tijdens State of Play al een gameplay trailer getoond en in de livestream van Keighley kunnen we de eerste gameplay demo aanschouwen. Verder is de afgelopen dagen ook duidelijk geworden dat Gotham Knights en Cuphead: The Delicious Last Course aanstaande donderdag hun opwachting maken.

Daarmee heeft de Summer Game Fest showcase dus al diverse grote titels op de planning staan en het lijkt erop dat de showcase de moeite waard wordt. Wij zijn alvast benieuwd naar aanstaande donderdag! De Summer Game Fest showcase begint die dag om 20:00 uur en uiteraard lees je het nieuws hier op PlaySense.

