Er worden altijd grote aankondigingen gedaan tijdens de E3, alleen moeten we het dit jaar zonder het bekende evenement doen. Summer Game Fest gaat wel gewoon door, alleen moeten gamers niet verwachten dat dit dezelfde impact zal hebben als de E3.

Morgen zal de Summer Game Fest livestream beginnen om 20.00 uur en daar zullen verschillende games aan bod komen. VGC meldt dat Geoff Keighley – de man achter het evenement – denkt dat veel gamers ervan uitgaan dat de livestream te vergelijken zal zijn met wat je normaal te zien krijgt tijdens de E3.

Keighley maant deze groep mensen tot bedaren. Zij zullen hun verwachtingen echt moeten temperen.

“We’ve got lots of good stuff to show you, but buyer beware of some of the crazy rumours I’m seeing out there in terms of things people expect to get announced.”