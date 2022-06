Uitgevers en eigenaren van bekende gamefranchises bewegen zich steeds meer richting de filmindustrie, zo is bijvoorbeeld Sony druk bezig met series omtrent The Last of Us en Twisted Metal, en verschijnt in de lente van 2023 de Super Mario-film op het witte doek. Het Japanse bedrijf heeft de smaak te pakken en het ziet ernaar uit dat men in de toekomst meer films en/of series gaat maken.

Twittergebruiker Michael02k heeft namelijk opgemerkt dat Nintendo meerdere bedrijven heeft opgezet, waaronder Nintendo Studios en M Brothers Productions. Vermoedelijk zullen dit de labels zijn waar men toekomstige producties zal onderbrengen. Het papierwerk valt onder de rechten voor de nog naamloze Super Mario-film, dus het is nog niet duidelijk of er al nieuwe projecten in ontwikkeling zijn.