We zien heden ten dage steeds meer interconnectiviteit tussen hardware en software van verschillende fabrikanten. Apple begon al eerder met het ondersteunen van de DualSense controller van Sony, maar daar mogen de Joy-Cons en Pro Controller van de Nintendo Switch zich straks bij voegen.

Het is namelijk duidelijk geworden dat Apple de twee controllers gaat ondersteunen met de aankomende iOS 16 update. De Amerikaanse gigant onthulde tijdens WWDC de volgende versie van iOS en developer Riley Tetsut kon het niet laten om in de developer beta te duiken. De ontwikkelaar stuitte op de ontdekking dat de controllers van Nintendo zonder problemen werkten en bij monde van Apple engineering manager Nat Brown is dit inmiddels definitief bevestigd.

Op deze manier zijn nu nagenoeg alle moderne controllers ondersteund: Sony’s DualSense, de Xbox Series X|S controllers en de Joy-Cons en Pro Controller van de Nintendo Switch. iOS 16 moet ergens in de herfst van dit jaar uitgerold gaan worden naar het grote publiek.

Test away. Lmk if you hit any issues. With both paired, hold the bottom face buttons (left “capture”, right “home”) for a few seconds to join the Joy Cons into one controller and do it again to split them.

— Nat Brown (@natbro) June 6, 2022