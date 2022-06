Een van de launchgames voor de Nintendo Switch was 1-2 Switch. De game werd niet echt goed ontvangen door de pers, maar wist toch meer dan 3 miljoen exemplaren te verkopen. Er is mogelijk al een vervolg klaar, alleen weet Nintendo nog niet in welke vorm ze de game gaan uitbrengen.

Volgens bronnen van Fanbyte heet het vervolg op 1-2 Switch: Everybody’s 1-2 Switch. Het spel heeft niet alleen meer minigames dan diens voorganger, het aantal spelers is ook opgehoogd. Online kunnen maximaal 100 spelers tegen elkaar spelen door middel van smartphones.

De minigames die aanwezig zijn, zijn onder andere een variatie op stoelendans en bingo. De game werd onlangs getest door families met kinderen, alleen waren die niet erg positief over Everybody’s 1-2 Switch. Zij vonden de minigames saai en velen wilden niet eens een volle ronde spelen.

Verschillende (bekende) medewerkers van Nintendo willen niet dat de game in deze staat op de markt komt. Het spel zou de reputatie van Nintendo, als goede software ontwikkelaar, schaden. Althans, dat is wat de bronnen van Fanbyte aangeven.

Het bestuur van het Japanse bedrijf denkt dat er wat extra tijd nodig is om de game te laten slagen en heeft alvast de covers en doosjes laten maken. Andere hoge mensen bij Nintendo zien echter liever dat Everybody’s 1-2 Switch wordt aangeboden voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnees.

Het is dus nog niet zeker wat er met het vervolg op 1-2 Switch gaat gebeuren. Mogelijk dat de extra tijd die genomen wordt het spel ten goede zal komen en dat testers op een later moment positiever gestemd zullen zijn, en dat ze nadien besluiten wat ermee te doen. Het kan dan ook zo zijn dat de game bij wederom een slechte ontvangst in de prullenbak zal verdwijnen.