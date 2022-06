Sony heeft weer bekendgemaakt welke games het in de voorbije maand het beste hebben gedaan. In de lijst van best verkopende PlayStation 4 en 5 games zien we een opvallende titel terugkomen, namelijk NBA 2K22. Deze game is al geruime tijd verkrijgbaar, maar zag een forse stijging in verkopen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met een aanbieding in mei.

Sniper Elite 5 kwam eind mei uit en die game doet het ook niet verkeerd, zo neemt deze titel de vierde plek in. Evil Dead: The Game komt binnen op de vijfde plek. De rest van de overzichten laten niet al te veel bijzonders zien, maar als je benieuwd bent kun je hieronder terecht.

PS5

NBA 2K22 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Star Wars Jedi: Fallen Order Sniper Elite 5 Evil Dead: The Game Elden Ring It Takes Two The Stanley Parable: Ultra Deluxe Assassin’s Creed Valhalla Far Cry 6 Salt and Sacrifice Gran Turismo 7 Trek To Yomi Cyberpunk 2077 Ghostwire: Tokyo Among Us Grand Theft Auto V Horizon: Forbidden West Metro Exodus Tiny Tina’s Wonderlands

PS4

NBA 2K22 Minecraft Grand Theft Auto V The Forest The Witcher 3: Wild Hunt Star Wars Battlefront II Red Dead Redemption 2 Marvel’s Spider-Man The Sims 4 The Crew 2 Star Wars Jedi: Fallen Order 60 Seconds! Reatomized Fall Guys: Ultimate Knockout Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Gang Beasts Among Us LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Friday the 13th: The Game Assassin’s Creed IV: Black Flag A Way Out

PSVR

Beat Saber Job Simulator Sniper Elite VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series Arizona Sunshine DOOM 3 VR SUPERHOT VR Swordsman VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality Astro Bot Rescue Mission

Free-to-play (PS5 + PS4)