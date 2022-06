De releasedatum van horror-titel MADiSON kruipt langzaam maar zeker dichterbij en Bloodius Games vindt het dan ook een goed idee om hun spel onder de aandacht te brengen. Dit wordt gedaan door middel van een nieuwe trailer.

Ondanks dat er dit jaar geen E3 is, zijn er deze maand toch veel (digitale) evenementen gepland. Hierdoor krijg je toch een beetje het idee dat de E3 gewoon gaande is. Een van deze evenementen was IGN Expo 2022 en hier werd de nieuwe trailer van MADiSON getoond.

De nieuwe video laat duidelijk zien dat er een lugubere en ongemakkelijke sfeer in de game zit en dat is goed nieuws voor liefhebbers van horrorgames. De nieuwe trailer van MADiSON check je hieronder.