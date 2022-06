We kunnen abonnementsdiensten zoals Xbox Game Pass, EA Play en straks het vernieuwde PlayStation Plus niet meer wegdenken uit de gamesindustrie. Desalniettemin werpen dergelijke diensten wel veel vraagtekens op, met name over het lanceren van gloednieuwe games. Strauss Zelnick gaf onlangs nog aan dat ‘het niet logisch is om games day-one op abonnementsdiensten te zetten.’

Vanaf 23 juni mogen we ook in Europa aan de slag met het nieuwe PlayStation Plus en ook daar heeft Zelnick nu zijn oordeel over gegeven. Volgens de CEO is Sony’s aanpak van PlayStation Plus de juiste, aldus de chef in gesprek met GamesIndustry.biz. Zelnick reïtereert dat Take-Two maar wat graag diensten zoals Game Pass en PlayStation Plus wil ondersteunen, maar dat de scepsis omtrent het lanceren van nieuwe games via die diensten blijft bestaan.

Zelnick is het dus eens met de manier waarop Sony PlayStation Plus aanpakt en dat nieuwe games (voorlopig) niet direct via de dienst beschikbaar worden gesteld. De grote baas geeft aan dat dit gerelateerd is aan de manier waarop mensen (interactieve) media consumeren. In de Verenigde Staten kijken mensen per maand ongeveer 150 uur televisie: het is simpel om die behoefte te vullen met een paar abonnementen.

Voor games stelt Zelnick echter dat het toch iets anders in elkaar zit. Daar besteedt men ongeveer 45 uur per maand aan, verspreid over drie of vier verschillende titels. Zelnick concludeert hieruit dat het maandelijks betalen voor honderden games niet logisch is en dat men niet bereid is om de juiste prijs te betalen.