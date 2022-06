Gisterennacht werd Final Fantasy VII Rebirth aangekondigd, wat het tweede deel is in de Final Fantasy VII Remake serie. Door echter af te stappen van de benaming remake, is het niet langer een game die zich specifiek heel erg aan het origineel vasthoudt. Sterker nog, het is een voortzetting van de basis die jaren geleden met het origineel werd gelegd.

Met een release eind volgend jaar of begin 2024, zullen we nog wel even wat geduld moeten opbrengen. Voor het zover is krijgen we echter de Crisis Core: Final Fantasy VII remaster en ook staat Final Fantasy XVI nog op het programma. Die game verschijnt in de zomer van 2023. Genoeg om je mee bezig te houden dus.

Het remake project van Final Fantasy VII bestaat uit drie games en wanneer het derde deel komt is nu nog koffiedik kijken. Wel heeft Tetsuya Nomura aangegeven dat de ontwikkeling van Final Fantasy VII Rebirth nu erg opschiet, omdat ze een nieuwe ontwikkelstructuur hebben aangenomen. Sterker nog, hij en sommige van het team zijn al bezig met het derde deel.

“The development of Final Fantasy VII Rebirth has been progressing rapidly since we adopted a new development structure. A title of this scale in which everything is interconnected even before production began is truly rare. In fact, some development has already begun on the third title. I myself have started on the development and am working towards the completion of the series.”