Na een eerder gerucht via een betrouwbare insider heeft Square Enix zojuist Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion aangekondigd met een trailer. Het gaat hier om een remaster van de game die oorspronkelijk voor de PlayStation Portable verscheen.

Deze game is in de maak voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar wel laat de trailer zien dat de game nog aankomende winter zal verschijnen, maar het is onduidelijk of het 2022 of begin 2023 is.

Check hieronder de eerste beelden van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.