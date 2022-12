Eén van de laatste grote releases dit najaar is Crisis Core: Final Fantasy VII. Deze game staat gepland voor een release op 13 december en inmiddels is het embargo op reviews verlopen, waardoor we een overzicht van de cijfers hebben.

Over het algemeen krijgt deze remaster met een hoop extra verbeteringen goede cijfers. In sommige gevallen haast een perfecte score, maar er zijn ook wat lage scores te zien met zelfs een onvoldoende.

Hieronder een greep uit cijfers die door media wereldwijd aan de game zijn toegekend.

Noisy Pixel – 9.5

PSX Brasil – 9.5

Player 2 – 9.1

CGMagazine – 9.0

Areajugones – 9.0

Shacknews – 9.0

The Escapist – 9.0

Press Start Australia – 9.0

The Games Machine – 8.8

Everyeye.it – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

Atomix – 8.5

PlayStation Lifestyle – 8.5

Checkpoint Gaming – 8.5

PlayStation Universe – 8.5

Worth Playing – 8.5

GamePro Germany – 8.4

IGN France – 8.0

Gamingbolt – 8.0

Vandal – 8.0

TrueGaming – 8.0

WellPlayed – 8.0

GAMINGbible – 8.0

VG247 – 8.0

Hobby Consolas – 8.0

Inverse – 8.0

RPG Site – 8.0

GameSpot – 8.0

Twinfinite – 8.0

SpazioGames – 7.9

MeriStation – 7.8

IGN Italië – 7.8

God is a Geek – 7.5

The Gamer – 7.0

GameSpew – 7.0

IGN Spanje – 7.0

Push Square – 7.0

Screen Rant – 6.0

GamesRadar+ – 6.0

Digital Trends – 6.0

VGC – 6.0

Metro GameCentral – 4.0

Wij verwachten onze review van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion later deze week te publiceren.