Preview | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – Na 15 lange jaren willigde Square Enix dit jaar dan eindelijk de wens van vele fans in toen ze een remaster van Crisis Core: Final Fantasy VII aankondigde. Intussen zijn we alweer 6 maanden verder, hebben wij in een eerdere preview al het eerste hoofdstuk mogen uitproberen én duurt het nog maar twee weken totdat iedereen aan de slag kan met Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Ditmaal zijn we aan de slag gegaan met de eerste drie hoofdstukken van het spel en het is nu een stuk duidelijker wat we kunnen verwachten van deze remaster.

SOLDIER First Class

We pikken het spel weer op waar de vorige preview is geëindigd. Na het intense gevecht met Wutai en de Summon Ifrit, begint het tweede hoofdstuk en krijg je veel meer opties en vrijheid. Je kan kiezen om gelijk verder te gaan met het hoofdverhaal, de hoofdstukken bestaan namelijk uit één grote missie. Zo ga je in het tweede hoofdstuk samen met de Turk Tseng op zoek naar rogue SOLDIERs Genesis en Angeal, en weer je in hoofdstuk drie samen met je grote vriend Sephiroth een aanval af. Je hebt echter ook de optie om kleinere missies te tackelen of het Shinra gebouw en een heel klein gedeelte van Midgar te ontdekken.

De korte missies die je kan doen werken nog precies op dezelfde manier als in het origineel. Je kan bij eenieder savepunt uit een lijst missies kiezen. In deze korte missies krijg je vrijwel altijd de taak om een monster te doden of een voorwerp te vinden. De levels zijn lineair en op weg naar je einddoel kom je constant terecht in willekeurige gevechten met vijanden, niet heel diep maar dat legt de focus wel erg op het uitmuntende vechtsysteem. Door te praten met NPC’s in Shinra en Midgar, en verder te komen in het hoofdverhaal, speel je nieuwe missies vrij. De missies hebben een rank tussen 1 en 10, waarbij 1 het makkelijkst en 10 het moeilijkst is. Het behalen van deze missies is overigens de moeite waard, je wordt namelijk beloond met (summon) materia na elke missie.

De materia spelen een grote rol in het spel. Aan het begin van het spel kun je Zack uitrusten met maximaal vier materia en die maken het mogelijk voor Zack om (magische) aanvallen te gebruiken zoals Blizzard en Dark Fira, en om de waarde van zijn diverse stats te verhogen bovenop de toenames wanneer je een level omhoog gaat. Zodra Zack een SOLDIER First Class wordt, speel je ook materia fusion vrij en kan je hem met maximaal met zes materia uitrusten. Door je verschillende materia te combineren kan je een sterkere versie van je huidige materia of een geheel nieuwe materia creëren. Het is dus zeker je tijd waard om te experimenteren met verschillende combinaties.

Digital Mind Wave

Het Digital Mind Wave systeem is één van de hoofdcomponenten van het vechtsysteem in Crisis Core, en de personages die je ontmoet zijn daar een integraal onderdeel van. Het DMW-systeem is eigenlijk een gokkast die tijdens gevechten draait. Je ziet drie afbeeldingen en nummers automatisch draaien links bovenin je scherm. Zo nu en dan stopt het met draaien en belandt het op drie afbeeldingen en nummers. Wanneer je driemaal hetzelfde personage te zien krijgt, kan je een Limit Break aanval gebruiken die correspondeert met dit personage. Heb je het personage echter nog niet ontmoet, dan zie je alleen een zwarte uitlijning en ontvang je een generieke aanval.

Naast de Limit Breaks kan de Digital Mind Wave ook opeens in Summon modus gaan. Dit gebeurt willekeurig en vervangt de afbeeldingen van de personages met de afbeeldingen van summons die je hebt vrijgespeeld. Hier geldt ook, als de drie afbeeldingen hetzelfde zijn, kan je door L3 en R3 in te drukken een verwoestende aanval van bijvoorbeeld Ifrit of Bahamut loslaten. De eerdergenoemde combinatie van nummers heeft ook weer verschillende effecten, zo zorgt de combinatie 7-7-7 er voor dat Zack een level omhoog gaat, mits je genoeg experience hebt. Het irritante hieraan is dat je niet kan zien hoeveel XP je hebt en mits je dat wel hebt, je nog steeds geluk moet hebben om een level omhoog te gaan. Verder kun je door bepaalde combinaties boosts krijgen in gevechten zoals het gebruiken van magie zonder MP te verbruiken voor een bepaalde tijd.

Remaster of remake?

Sinds de aankondiging is er al wat twijfel, wordt Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion nou een traditionele remaster of is het een volwaardige remake die eventueel dezelfde kant op gaat als Final Fantasy VII Remake? Nomura zelf zegt dat het spel een beetje tussen een remaster en een remake in hangt en daar kunnen wij ons ook wel in vinden. De eerste drie hoofdstukken zijn grafisch niet zo sterk als Final Fantasy VII Remake, maar komt daar over het algemeen wel heel erg dicht bij in de buurt. Dat is ook niet heel gek, want het lijkt erop dat Crisis Core veel assets hergebruikt uit Final Fantasy VII Remake. De UI heeft een immense make-over gehad en is in lijn gebracht met de pop-ups, menu’s en dergelijke zoals je die in Remake zag. Daarnaast is de interface in gevechten een stuk minder rommelig dan in Crisis Core op de PSP en is de ervaring veel vloeiender.

Het vechtsysteem is dusdanig vernieuwd dat het meer een hybride is geworden tussen Final Fantasy VII Remake en de originele Crisis Core. Je kan nu je basisaanval gebruiken met vierkantje en je materia staan in een shortcut menu. Je hoeft dus niet meer door je aanvallen te scrollen om er vervolgens eentje te selecteren. Deze ‘oude’ manier van selecteren is nu gereserveerd voor het gebruiken van je items zoals potions en ethers. Dit maakt voor een veel fijnere gevechtservaring en is tot nu toe één van de grootste gameplay verbeteringen van Crisis Core.

Met de verbeteringen die Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion kent is het begrijpelijk dat zelfs de ontwikkelaar er geen specifieke noemer aan wil geven. Naast de eerder genoemde veranderingen en verbeteringen is het spel volledig opnieuw ingesproken door de stemacteurs van Final Fantasy VII Remake en een aantal nieuwkomers. Daarnaast zijn eerder niet ingesproken segmenten nu ook ingesproken. De summons hebben gloednieuwe cinematics gekregen die alleen als beeldschoon en episch omschreven kunnen worden. En als klap op de vuurpijl is er prachtige nieuwe muziek toegevoegd afkomstig van de originele componist van Crisis Core, die feilloos in de bestaande soundtrack past. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion houdt het spel dusdanig hetzelfde dat het het best omschreven kan worden als een remaster, maar een remaster dat in kwaliteit zo hoogstaand is dat het dicht tegen een remake aanzit.

Voorlopige conclusie

Nu dat we eindelijk wat meer hebben kunnen proeven lijkt het erop dat Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion trouw blijft aan de originele PSP release. Dit betekent ook dat het spel voor fans zeer vertrouwd zal aanvoelen, maar dan verpakt in beeldschone graphics en combat die vloeiender is dan ooit tevoren. Dit maakt de titel ook perfect voor spelers van Final Fantasy VII Remake of nieuwkomers om zo meer te leren over de wereld van Final Fantasy VII en zijn personages. De eerste drie hoofdstukken hebben een goede smaak achtergelaten en maken alleen maar hongerig naar meer. Als Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion dit niveau kan vasthouden tot het einde van het spel, kan 13 december niet snel genoeg komen.