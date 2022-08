Crisis Core: Final Fantasy VII is een van de beste spin-offs uit het Final Fantasy-universum. Helaas is deze game tot op heden gebonden aan de portable consoles van Sony, maar niet voor lang meer. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion belooft een denderende remaster te worden als we naar de eerste beelden kijken, een waar creative producer Tetsuya Nomura trots op is. Zo trots dat hij het meer dan een remaster noemt.

Maar Nomura wil ook niet weer zo ver gaan om het een remake te noemen. In essentie is het nog steeds de klassieker die we kennen van de PSP, maar dan met sterk verbeterde graphics, nieuwe gesproken dialogen en een verbeterd combatsysteem om meer in de hedendaagse standaard te passen. Volgens Nomura hangt Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion dus ergens in het midden.

“We had mixed feelings on it, as we weren’t sure about the best way to describe the project. At one point there was also a discussion about calling it a ‘remake’ or a ‘remaster’. I think the product is more close to the definition of a remaster, as the story wasn’t changed at all and it’s always the same game.

On the technical side, however, the graphics have been completely renewed, the models have been remade from scratch, many scenes that in the original were only subtitled are now dubbed, and also the combat system has been updated. We are still uncertain on the term that better describes the game, which is the reason why we used ‘reunion’. It’s really complicated, as it’s much more than a remaster, but at the same time is not a complete remake.”