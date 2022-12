Een van de nieuwe features van de PlayStation 5 is dat de console beschikt over de ‘Kraken’ compressietechniek, die bestandsgroottes flink kan verkleinen. Het aankomende Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion is hier een goed voorbeeld van.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion komt uit voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5. Koop je de game voor de PS4, dan neemt de game 40,5GB ruimte in op je harde schijf, zo meldt PlayStation Game Size. Ga je voor de PS5-versie, dan hoef je slechts 21GB aan ruimte beschikbaar te hebben op je SSD. Dit scheelt dus bijna de helft.

Wil je weten of de game iets voor jou is, dan kan de preview van onze Nermin je mogelijk helpen om een keuze te maken.