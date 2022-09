Preview | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – Het heeft (behoorlijk) lang geduurd, maar eindelijk hebben we Crisis Core: Final Fantasy VII weer kunnen spelen. De ondergetekende had het briljante idee om Crisis Core: Final Fantasy VII destijds niet op de PSP te spelen. Ten eerste omdat de game vrij moeilijk retail te scoren was en ook omdat de PSP gewoon niet erg comfortabel was om op te gamen. “Een paar jaar later maar op de console even uitproberen”, was het plan in de veronderstelling dat de game wel een overstap zou maken. Dit werden uiteindelijk 15 frustrerende jaren wachten op een volwaardige consoleversie van de game, maar nu komt het er eindelijk toch van. Op het Square Enix Plays 2022 evenement in Londen zijn wij direct naar één van de PS5 pods gesprint waarop Crisis Core speelbaar was.

Daar gaan we dan met Zack!

De demo die we speelden was vroeg in de game, vrijwel het begin van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Wij speelden uiteraard met Zack en bevonden ons in Wutai, waar een gespannen sfeer hangt. Omringd door soldaten begon ons eerste potje knokken. Dit ging uiterst soepel: de game heeft dezelfde soepelheid van Final Fantasy VII Remake, waarbij dodgen en blocken met een druk op de knop gebeurt en zwaardvechten vloeiend verloopt met mooi uitgewerkte animaties. Crisis Core is zoveel mogelijk in één lijn getrokken met de Final Fantasy VII Remake als het aankomt op de stijl van gameplay. Zack heeft echter wel een andere soort gameplay dan wat je kent uit Final Fantasy VII Remake.

Met vierkantje en driehoekje doe je hack ’n slash combo’s, terwijl je met cirkel gelijk een potion eruit kan gooien. Door L1 vast te houden krijg je toegang tot extra vaardigheden die je onder je face buttons kunt registreren. Denk aan verschillende magie aanvallen (Fire, Blizzard, Cure, etc), maar ook speciale vaardigheden zoals een spinning move, de ‘Assault Twister’. Deze kun je in het menu instellen zoals jij dat wilt. Het is een heel simpel en doeltreffend systeem dat uiterst goed werkt. Alles gaat vooral intuïtief en responsief, waardoor vechten met Zack een genot is. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion weet dus een erg goede eerste indruk achter te laten op het gebied van combat.

Veel bekenden

Zoals eerder aangegeven begonnen we dit korte avontuur in Wutai, maar wat doe je daar eigenlijk? Voor mensen die bekend zijn met Final Fantasy VII, kunnen we melden dat er een conflict gaande is tussen SHINRA en Wutai, een samenleving die je kunt vergelijken met ninja-achtig volk. Het hoe en wat is voor de gamer om zelf te ontdekken vanaf 13 december, wanneer de game uitkomt. Wat we wel kunnen vertellen is dat het er pittig aan toegaat. Zo zijn er anti-SOLDIER monsters (Vajradhara’s) die ingezet worden om je een kopje kleiner te maken. Deze zijn erg groot en kun je bijna als een soort mini-baas beschouwen waar Zack het tegen moet opnemen, tegen twee van deze monsters zelfs. Eenmaal verslagen komt er nog een derde hiervan het strijdtoneel op, die echter door een onbekend persoon geslacht wordt.

Zo maken we kort de ontmoeting met Angeal mee en we kwamen vervolgens Lazard tegen. En precies wanneer we belaagd werden door troepen van Genesis, kwam Sephiroth als geroepen om ons te helpen. Hetgeen wat we hebben ervaren in de demo was een feest van herkenning en vooral ontzettend tof om in een opgepoetste versie te zien. Grafisch is het niet zo mooi als Final Fantasy VII: Remake, maar het komt er goed genoeg bij in de buurt. Zowel fans die het origineel op de PSP kennen als nieuwkomers die het volledige verhaal van Final Fantasy VII willen doorgronden, hebben hier zeker een goede aan. Wij snakken in ieder geval naar meer van het verhaal, omdat na alle cutscènes, nostalgische gevoelens en de eerste kennismaking met de gameplay, we meteen tegen een summon mochten vechten. Ifrit has entered the arena!

Het DMW-systeem keert ook terug

Een oud systeem van Crisis Core: Final Fantasy VII maakt ook zijn terugkeer in Reunion. Het Digital Mind Wave systeem is een spel van kansen terwijl jij op het slagveld bezig bent je vijanden te bestrijden. Het is een soort slotmachine met verschillende personages uit de game die je op willekeurige basis vechtbonussen geeft. Tijdens het spelen van de demo hadden we bijvoorbeeld vaak genoeg momenten waarop we geen AP (Action Points voor speciale vaardigheden) of MP (Mana Points voor magie) verbruikt hadden, zodat we nadien vaker de eerder genoemde speciale vaardigheden konden inzetten. Helaas hebben wij hier niet veel van kunnen zien. Wel hebben we bepaalde vaardigheden kunnen instellen, alsook onze equipment aan kunnen passen voor bepaalde voordelen. Het zijn van die dingen die je bij elke Final Fantasy-game wel hebt, maar meer dan dit was helaas niet te beleven in de korte, maar krachtige demo van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Voorlopige conclusie

Helaas was de demo niet heel uitgebreid, maar het deed wat het moest doen. We kregen verschillende personages te zien, konden de combat erg goed aanvoelen en we kregen ook de kans om een waar baasgevecht (Ifrit) uit te proberen. 13 december laat niet heel lang meer op zich wachten en dat is maar goed ook. De remake/remaster heeft een erg goede indruk op ons achtergelaten, vanwege de soepele combat en de verzorgde graphics. Het is geen Final Fantasy VII Remake qua niveau, maar het is wel een wereld van verschil ten opzichte van de 15 jaar oude PSP-versie. De game zal ongetwijfeld bij fans en nieuwkomers goed in de smaak vallen en wij willen in ieder geval meer spelen. Veel meer!