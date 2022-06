Vannacht zal Square Enix een speciale stream uitzenden vanwege de verjaardag van Final Fantasy VII, zoals ze onlangs al hebben aangekondigd. Gezien deze stream in teken staat van het geliefde deel, is de verwachting enigszins dat we meer gaan horen over Final Fantasy VII Remake Part II.

Er bestaat echter een kans dat Square Enix een Crisis Core: Final Fantasy VII remaster gaat aankondigen. Deze game dient als prequel op Final Fantasy VII en is destijds enkel voor de PlayStation Portable verschenen. Gezien het deel uitmaakt van Final Fantasy VII zou een terugkeer van ook die game niet gek zijn.

Een relatief nieuwe insider, ‘insider_wtf’ heeft nu op Twitter een afbeelding van Final Fantasy VII gedeeld met daarbij vier gekleurde blokjes die staan voor de verschillende platformen. De afbeelding die erbij zit legt de focus op Zack Fair, de hoofdpersoon uit de PSP-game en ook het formaat van de afbeelding lijkt een hint te geven.

Dit maakt het enigszins aannemelijk dat Square Enix van plan is om wat met Crisis Core: Final Fantasy VII te gaan doen daar waar ze eerder nog aangaven geen plannen te hebben. Rond middernacht weten we meer. Overigens, deze persoon heeft sinds het debuut op Twitter tot op heden alles correct gelekt, wat het een hoge mate van betrouwbaarheid geeft.