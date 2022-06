We wachten al geruime tijd op het volgende deel van de Final Fantasy VII Remake en het ziet er naar uit dat we binnenkort eindelijk meer gaan horen. Square Enix heeft namelijk de Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration-broadcast aangekondigd voor 17 juni om 00.00 uur.

Het evenement duurt slechts 10 minuten en draait om het delen van eerste informatie omtrent de verjaardag van deze iconische game. Wat we daar precies onder moeten verstaan is vooralsnog afwachten, maar hopelijk grijpt de uitgever dit moment aan om meer info over Final Fantasy VII Remake Part 2 te delen.

Volgens Tetsuya Nomura zal de uitzending kort, maar krachtig zijn en vol met informatie zitten inclusief een onthulling. Volgende week donderdagnacht weten we meer.