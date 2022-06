Eind mei bracht Hello Games de Leviathan update uit voor No Man’s Sky, waarmee er een heuse roguelike-ervaring aan de game werd toegevoegd. Meer details daarover kun je hier nog eens nalezen. Zoals we gewend zijn, wordt No Man’s Sky in de weken na een grote update regelmatig voorzien van kleinere patches om diverse problemen op te lossen.

Dat is in navolging van de Leviathan update niet anders. De afgelopen weken kwamen al diverse updates uit en nu heeft Hello Games patch 3.93 beschikbaar gesteld. Het gaat hier om een behoorlijk kleine update, waarmee een drietal bugs is opgelost. Lees de patch notes hieronder.