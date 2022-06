LEGO Brawls werd dit jaar aangekondigd voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc, nadat het spel eerder ‘gevangen’ zat op Apple’s gaming platform: Apple Arcade.

Het leek erop dat LEGO Brawls vanaf deze maand beschikbaar zou zijn. Dit is echter niet het geval, maar gelukkig weten we nu precies wanneer we het spel wel kunnen verwachten, namelijk vanaf 2 september, zo laat uitgever Bandai Namco weten.

Benieuwd naar het spel? Je kan de trailer hieronder bekijken: