Het is ietwat stil omtrent de Need for Speed-franchise. Vorig jaar maart werd duidelijk dat EA de nieuwste telg in de reeks met een jaar had uitgesteld, zodat ontwikkelaar Criterion meer ondersteuning kon bieden aan DICE tijdens de ontwikkeling van Battlefield. Veel meer kon de uitgever niet melden, behalve dat de game dus nog dit jaar moet verschijnen.

Nu lijkt er ook een releasedatum te zijn gelekt. De inmiddels bekende insider Tom Henderson heeft namelijk vernomen dat de game in juli aangekondigd gaat worden en dat de releasedatum op 4 november is vastgesteld, aldus zijn rapportage voor Exputer. Volgens Henderson heeft de volgende Need for Speed de subtitel ‘Unbound’ en speelt de game zich af in Lake Shore City, een fictieve versie van Chicago.

Uiteraard is op dit moment niks bevestigd, maar als we Henderson mogen geloven, komt daar dus in juli verandering in. We houden jullie op de hoogte.