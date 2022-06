Electronic Arts zal dit jaar geen EA Play Live evenement organiseren, maar desondanks heeft de uitgever wel het een en ander klaarstaan wat betreft aankondigingen. Zo mogen we natuurlijk een nieuwe FIFA verwachten dit najaar en volgens geruchten zal de uitgever volgende maand ook Skate 4 officieel onthullen. Verder weten we dat er een nieuwe Need for Speed aan zit te komen.

Tom Henderson heeft in een artikel op Exputer aangegeven dat juli een belangrijke maand voor EA zal zijn. Enerzijds vanwege de Skate onthulling, maar anderzijds ook omdat EA dan de nieuwe Need for Speed zal onthullen. Een specifieke datum is niet genoemd, maar als het klopt zullen we ongetwijfeld snel meer over deze racer gaan horen. De game heet mogelijk ‘Need for Speed: Unbound’, maar Henderson is niet 100% zeker of dit de uiteindelijke titel zal worden.

Dit nieuwe deel doet zich van andere delen onderscheiden vanwege een alternatieve visuele stijl en daarnaast zou online samen met anderen racen één van de belangrijkste elementen van de gameplay zijn, zo hebben we uit eerdere leaks geleerd.