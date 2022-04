Criterion werkt al geruime tijd aan een nieuwe Need for Speed, maar de officiële aankondiging moeten we nog afwachten. Dat zal niet al te lang meer gaan duren, gezien de game volgens geruchten in november moet verschijnen. Nieuwe geruchten geven nu enige indicatie van wat we mogen verwachten.

Volgens bekend journalist Jeff Grubb speelt de nieuwe Need for Speed zich af in een fictieve versie van Chicago, waarbij de stijl van de game fotorealisme combineert met anime elementen. Hij omschrijft deze stijl met een auto die realistisch in beeld gebracht worden, maar dat de vlammen, rook en meer in een cartoony stijl gepresenteerd worden.

Dit klinkt als een wat aparte stijl voor een Need for Speed game, maar een nieuwe aanpak zou op zich niet kwaad kunnen. Het fictieve Chicago heet in de game Lake Shore City en bekende elementen uit eerdere delen keren terug, zoals Autolog en de sociale tools rondom de multiplayer.

Geen van deze informatie is echter officieel bevestigd, dus neem het natuurlijk met een korreltje zout.