Op Reddit zijn gelekte beelden van de nieuwe Need for Speed opgedoken. Zo zijn er lage kwaliteit screenshots en bewegende beelden te zien. Ook is er een afbeelding van de map en krijgen we een eerste blik op de grafische interface van de game. Je kunt het bericht op Reddit hier bekijken. De informatie is waarschijnlijk correct.

We weten immers dat de nieuwe Need for Speed in september of oktober lanceert en dat Codemasters Criterion helpt met de ontwikkeling. Tot slot richt de game zich, volgens de geruchten, op één console generatie en wordt er een unieke visuele stijl gehanteerd. Het is nog even afwachten hoe Electronic Arts hierop gaat reageren.