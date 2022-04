Volgens eerdere geruchten zal er dit jaar een nieuw deel verschijnen in de Need For Speed-reeks. Insider Jeff Grubb meent nieuwe informatie te hebben over deze game.

Grubb liet tegenover Giant Bomb weten dat er inderdaad een nieuwe Need For Speed op stapel staat voor dit jaar en dat deze zich mogelijk in Miami afspeelt. Dit nieuwe deel zal echter alleen uitkomen voor de huidige generatie consoles. PlayStation 4- en Xbox One-bezitters zullen volgens de insider dus niet van de racegame kunnen genieten.

De nieuwe Need for Speed moet volgens de geruchten in september of oktober gelanceerd worden. Als dat zo is, dan kan het niet veel langer meer duren voordat het spel officieel onthuld gaat worden.