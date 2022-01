Het is alweer even geleden dat we een Need for Speed zagen verschijnen, want Need for Speed Heat dateert alweer van 2019. Het begint dus langzamerhand tijd te worden voor een nieuwe telg in de reeks en er bestaat een goede kans dat er een voor dit najaar op de planning staat.

De ontwikkeling van de nieuwe game wordt tegenwoordig door Criterion gedaan, die het overgenomen heeft van Ghost Games. Die nieuwe game zou aanvankelijk voor april 2022 verschijnen, maar dat gaat overduidelijk niet lukken. Dit komt mede doordat Criterion hulp heeft geboden bij de afronding van Battlefield 2042, waardoor de nieuwe Need for Speed is opgeschoven.

Volgens Tom Henderson, een inmiddels erg bekende insider, is de nieuwe Need for Speed nog altijd in ontwikkeling en de game zal of in september of in oktober dit jaar verschijnen. Dat klinkt erg plausibel, ook omdat het dan drie jaar na de release van Need for Speed Heat is. En als het klopt, dan zal EA de komende maanden vast meer informatie gaan delen.