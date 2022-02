Het is al even bekend dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Need for Speed en de verantwoordelijke studio is Criterion Games. De ontwikkeling heeft echter vertraging opgelopen, omdat de studio DICE moest assisteren bij de ontwikkeling van Battlefield 2042. Desalniettemin is het de bedoeling dat het nieuwe deel nog dit jaar verschijnt.

Veel meer dan dat weten we niet, maar Tom Henderson – bekend leaker – meldt nu op Twitter dat Criterion op zijn beurt ook weer ondersteuning krijgt bij de ontwikkeling. Volgens zijn informatie is Codemasters Cheshire betrokken als ondersteunende studio voor de ontwikkeling van deze nieuwe Need for Speed.

Als het klopt, dan is dat geen slechte keuze. Deze ontwikkelaar – Codemasters in het algemeen trouwens – is specialist in racegames, dus dat schept natuurlijk gelijk vertrouwen. Ook omdat medewerkers daar onder andere gewerkt hebben aan Onrush en DiRT 5.