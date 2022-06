We hebben al de nodige foto’s van PlayStation VR2 gezien, maar dit waren allemaal officiële productfoto’s. Nu voor het eerst is er een foto van de virtual reality headset online verschenen via een indie ontwikkelaar, die een set van Sony heeft ontvangen.

Hierop is de kabel van de headset te zien en wat opvalt is dat er geen controller op de kabel zit. Dus dat suggereert dat de audio bijvoorbeeld via de headset zelf geregeld wordt middels een ingebouwd controlepaneel. Dan wat betreft de kabel zelf, die is volgens berekeningen van Reddit zo’n 4.4 meter lang.