Nadat er al veel details van Call of Duty: Modern Warfare 2 zijn gelekt, zijn ook de eerste details van de Call of Duty die daarna volgt online verschenen. Deze informatie komt eveneens uit een datamine van Call of Duty: Warzone Mobile, waarvan nog steeds onduidelijk is waarom de informatie überhaupt in de alpha build zit.

Enfin, de informatie en beelden die zijn opgeduikeld laten onder andere een Lockheed F-117 Nighthawk zien. Dit is een straaljager die in 1981 het levenslicht zag en in 2008 met pensioen is gegaan. Dit type vliegtuig is met name veel gebruikt tijdens de Golfoorlog in 1991.

Daarnaast is in de code een vermelding van Mogadishu gevonden, wat eventueel kan verwijzen naar het gevecht om die stad in Somalië. Dit heeft in 1993 plaatsgevonden en ligt natuurlijk enigszins in de buurt van het Midden-Oosten. De vraag is echter in hoeverre dit (nog) relevant is aan de nieuwe Call of Duty.

Naar verwachting werkt Treyarch aan Call of Duty: Black Ops 6 en het zou goed kunnen dat het strijdtoneel zich naar het Midden-oosten verplaatst, alsook Afrika. Door de jaren heen hebben we in de Black Ops subfranchise diverse momenten in de geschiedenis bezocht, dus in dat perspectief is de Golfoorlog zeker een interessante setting.